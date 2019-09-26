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Туктамышева лидирует после короткой программы на этапе Кубка Санкт-Петербурга

12:24
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Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева лидирует после короткой программы на этапе Кубка Санкт-Петербурга. Фигуристка набрала 80,6 балла.

У ее ближайшей преследовательницы двукратной вице-чемпионки мира среди юниоров Серафимы Саханович, которая выступит на канадском этапе «Гран-при» — 67,33 балла. Произвольные программы фигуристки покажут 27 сентября с 10.00 до 11.30.

Дополнительная информация

http://fskating.spb.ru/images/result/1920/Cup1SPb/CAT002RS.HTM

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