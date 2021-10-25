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Туктамышева, Косторная и Валиева ожидают визы для поездки в Канаду на этап «Гран-при»

10:45
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Российские фигуристки Елизавета Туктамышева, Алена Косторная и Камила Валиева ждут визы в Канаду, чтобы поехать на этап серии «Гран-при».

«В настоящий момент девять членов сборной России по фигурному катанию ожидают канадских виз: пять спортсменов, четыре тренера и один технический специалист», — приводит ТАСС слова источника.

Вылет делегации был запланирован на воскресенье, 24 октября, но некоторые члены российской команды еще не получили паспорта с канадскими въездными визами, которые были одобрены еще в середине месяца.

Также визы ожидают Макар Игнатов и Евгений Семененко.

Соревнования пройдут в Ванкувере с 29 по 31 октября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12751773

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Екатерина Савостина все материалы автора
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