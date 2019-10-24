Туктамышева, Константинова и Алиев на одном ярком фото

Российский фигурист Дмитрий Алиев, ставший бронзовым призером этапа «Гран-при» в Лас-Вегасе, опубликовал в своем Instagram фотографию с другими российскими участниками соревнований — Елизаветой Туктамышевой, Станиславой Константиновой и Романом Савосиным.

— Меня впечатлили поющие фонтаны и действующий вулкан, но я так мало видел, — подписал фотографию Алиев. — Перелеты над улицами города из одного казино в другое! Полное погружение в атмосферу прекраснейших городов мира! Венецию, Париж, Нью-Йорк. И на мой взгляд есть ощущение что ты попадаешь в декорации голливудского фильма.

Уникальность в том, что среди тишины пустыни есть место, где жизнь проявляет себя с максимальной силой! Не возможно не поддаться всеобщему ощущению праздника и счастья!