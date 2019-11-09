Туктамышева исполнила прошлогоднюю произвольную программу в Китае

Россиянка Елизавета Туктамышева исполнила прошлогоднюю произвольную программу на этапе «Гран-при» в Китае.

Ранее в этом сезоне 22-летняя фигуристка исполняла постановку под композицию «Caravan» группы The Hot Sardines, которую ей поставила хореограф-постановщик Евгения Грес. Однако эту программу Туктамышева катала не слишком удачно, часто допуская ошибки.

На данном турнире фигуристка вышла на лед в прошлогоднем платье и выступила под композиции «You Don't Love Me» Каро Эмеральда, «Petite Fleur» группы The Hot Sardines и «Catgroove» Parov Stelar. Эту программу ей ставила хореограф-постановщик Татьяна Прокофьева.

Гран-при Китая по фигурному катанию: расписание и трансляции