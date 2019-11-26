Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп, cоответствующим видео опубликовал в своем Instagram известный в мире фигурного катания агент Ари Закарян.

Ранее 22-летняя фигуристка ни разу не исполняла его на тренировках и соревнованиях, хотя в сентябрьском интервью «СЭ» отмечала, что начала изучение прыжка в четыре оборота.

— Сейчас я пробую делать четверной тулуп на удочке, но уже без всяких усилий человека, который меня держит, — сказала тогда Туктамышева. — Прыжок практически докручиваю и выезжаю. Скорее нужно психологически настроиться на длительную группировку в новом прыжке, если я это почувствую, то мне кажется, все получится. Планирую выучить в этом сезоне.