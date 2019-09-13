Туктамышева исполнила короткую программу с ошибкой на тройном акселе на выезде на турнире в Бергамо

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева с ошибкой исполнила короткую программу на турнире Lombardia Trophy в итальянском Бергамо.

Фигуристка допустила ошибку на выезде после тройного акселя, затем исполнила каскад тройной флип + тройной тулуп и одиночный тройной лутц.

Спортсменка набрала за свой прокат 73, 66 балла и занимает промежуточное первое место.