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Туктамышева исполнила короткую программу с ошибкой на тройном акселе на выезде на турнире в Бергамо

15:45
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева с ошибкой исполнила короткую программу на турнире Lombardia Trophy в итальянском Бергамо.

Фигуристка допустила ошибку на выезде после тройного акселя, затем исполнила каскад тройной флип + тройной тулуп и одиночный тройной лутц.

Спортсменка набрала за свой прокат 73, 66 балла и занимает промежуточное первое место.

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