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Туктамышева исполнила четверной тулуп на разминке перед произвольной программой на турнире в Загребе

20:22
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Россиянка Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на разминке перед произвольной программой на турнире в Загребе. Однако она не стала прыгать его во время проката.

Ранее фигуристка исполняла прыжок на тренировке и иронично высказывалась о том, что все просят ее сделать данный элемент ультра-си на соревнованиях.

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