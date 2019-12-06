Туктамышева исполнила четверной тулуп на разминке перед произвольной программой на турнире в Загребе
20:22
Россиянка Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на разминке перед произвольной программой на турнире в Загребе. Однако она не стала прыгать его во время проката.
Ранее фигуристка исполняла прыжок на тренировке и иронично высказывалась о том, что все просят ее сделать данный элемент ультра-си на соревнованиях.
Elizaveta Tuktamysheva 4T Zagreb Golden Spin warmup pic.twitter.com/mhkc8rdvrP— Virginia ~all Kihira ??? (@quadLz) December 6, 2019
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