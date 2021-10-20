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Туктамышева: «Иногда обескураживает, когда внезапно врываются в личное пространство»

20 октября, 09:21
Елизавета Туктамышева. Фото «СЭ»
Елизавета Туктамышева. Фото «СЭ»
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос об отношении к фанатам, которые хотят сфотографироваться с ней на улице.

«Если это после выступлений или соревнований, когда обстановка располагает, то я с удовольствием фотографируюсь и даю автографы. А когда ведешь обычную жизнь, занимаешься своими делами и внезапно врываются в личное пространство — иногда обескураживает», — написала Туктамышева в сторис Instagram.

Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram

На турнире серии ISU Challenger Finlandia Trophy Туктамышева стала второй, набрала 233,30 балла и уступила только Камиле Валиевой.

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Сергей Разин все материалы автора
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