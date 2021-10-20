Туктамышева: «Иногда обескураживает, когда внезапно врываются в личное пространство»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос об отношении к фанатам, которые хотят сфотографироваться с ней на улице.

«Если это после выступлений или соревнований, когда обстановка располагает, то я с удовольствием фотографируюсь и даю автографы. А когда ведешь обычную жизнь, занимаешься своими делами и внезапно врываются в личное пространство — иногда обескураживает», — написала Туктамышева в сторис Instagram.

Елизавета Туктамышева. Фото Instagram

На турнире серии ISU Challenger Finlandia Trophy Туктамышева стала второй, набрала 233,30 балла и уступила только Камиле Валиевой.