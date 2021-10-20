Туктамышева: «Иногда обескураживает, когда внезапно врываются в личное пространство»
20 октября, 09:21
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос об отношении к фанатам, которые хотят сфотографироваться с ней на улице.
«Если это после выступлений или соревнований, когда обстановка располагает, то я с удовольствием фотографируюсь и даю автографы. А когда ведешь обычную жизнь, занимаешься своими делами и внезапно врываются в личное пространство — иногда обескураживает», — написала Туктамышева в сторис Instagram.
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
На турнире серии ISU Challenger Finlandia Trophy Туктамышева стала второй, набрала 233,30 балла и уступила только Камиле Валиевой.
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