Туктамышева и Трусова сдали по одному допинг-тесту в 2019 году

Победительница юниорского Гран-при 2018 года в одиночном катании Алена Косторная и бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Наталья Забияко являются самыми тестируемыми Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) фигуристками с начала 2019 года, информирует ТАСС. Обе спортсменки дважды проходили допинг-контроль.

Косторная и Забияко второй раз были проверены на допинг в августе. Также в последний месяц лета впервые в 2019 году проходили тестирование Дмитрий Алиев, Джонатан Гурейро, Михаил Коляда, Станислава Константинова, Дарья Павлюченко, Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева.

Всего за первые восемь месяцев 2019 года РУСАДА проверило 35 российских фигуристов. В этот список также вошли Александра Бойкова, Иван Букин, Анна Фролова, Петр Гуменник, Никита Кацалапов, Анастасия Костюк, Дмитрий Козловский, Виктория Лорер, Елизавета Медведева, Анастасия Мишина, Аполлинария Панфилова, Елена Радионова, Александр Самарин, Даниил Самсонов, Роман Савосин, Анна Щербакова, Ксения и Виктория Синицины, Мария Сотскова, Александра Степанова, Ксения Столбова, Александра Трусова, Полина Цурская, Дмитрий Ялин, Анастасия Шаботова и Тиффани Загорски, которые были протестированы по одному разу.