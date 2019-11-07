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Туктамышева и Щербакова прибыли в Чунцин для участия в китайском этапе «Гран-при»

11:31
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Чемпионка мира Елизавета Туктамышева и действующая чемпионка страны Анна Щербакова прибыли в Чунцин для участия в китайском этапе серии «Гран-при».

Ранее фигуристки уже выступали вместе на этапе в США, где Щербакова стала первой, а Туктамышева заняла третье место. Короткая программа женщин на турнире стартует 8 ноября в 12.10 по московскому времени.

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