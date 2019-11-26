Туктамышева и Лазукин в детстве. Редкий кадр

В фан-аккаунте чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой появилась ее давняя фотография с Андреем Лазукиным. Фигуристы давно тренируются вместе в одной группе у Алексея Мишина и не скрывают, что состоят в отношениях.

Туктамышева и Лазукин не смогли отобраться в Финал серии «Гран-при», который пройдет в Турине с 5 по 8 декабря, однако вместо этого выступят на турнире серии «челленджер» в Загребе — с 4 по 7 декабря.