Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Фигурное катание

Туктамышева и Лазукин в детстве. Редкий кадр

11:21
Теги:

В фан-аккаунте чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой появилась ее давняя фотография с Андреем Лазукиным. Фигуристы давно тренируются вместе в одной группе у Алексея Мишина и не скрывают, что состоят в отношениях.

Туктамышева и Лазукин не смогли отобраться в Финал серии «Гран-при», который пройдет в Турине с 5 по 8 декабря, однако вместо этого выступят на турнире серии «челленджер» в Загребе — с 4 по 7 декабря.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир