Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Фигурное катание

Туктамышева и Косторная будут закрывать произвольную программу женщин на Finlandia Trophy

08:27
Теги:

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и победительница юниорского Финала «Гран-при», дебютантка взрослого сезона Алена Косторная будут закрывать произвольную программу женщин на турнире Finlandia Trophy. Косторная выступит последней, а Туктамышева перед ней.

Такой порядок выступлений обусловен их лидирующими позициями после короткой программы. Косторная — стала первой с суммой в 77,25 балла, Туктамышева — вторая, набрав 72,66 балла. Начало в 15.30 по московскому времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир