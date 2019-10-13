Туктамышева и Косторная будут закрывать произвольную программу женщин на Finlandia Trophy

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и победительница юниорского Финала «Гран-при», дебютантка взрослого сезона Алена Косторная будут закрывать произвольную программу женщин на турнире Finlandia Trophy. Косторная выступит последней, а Туктамышева перед ней.

Такой порядок выступлений обусловен их лидирующими позициями после короткой программы. Косторная — стала первой с суммой в 77,25 балла, Туктамышева — вторая, набрав 72,66 балла. Начало в 15.30 по московскому времени.