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Туктамышева и Константинова готовятся к вылету в Лас-Вегас

11:47
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Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева в своем Instagram поделилась фотографиями и видео со Станиславой Константиновой и танцорами Тиффани Загорски и Джонатаном Гуррейро перед их вылетом в Лас-Вегас на американский этап «Гран-при».

Skate America — первый этап серии «Гран-при"-2019/20 пройдет с 18 по 20 октября в Лас-Вегасе.

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