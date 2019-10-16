Туктамышева и Константинова готовятся к вылету в Лас-Вегас
11:47
Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева в своем Instagram поделилась фотографиями и видео со Станиславой Константиновой и танцорами Тиффани Загорски и Джонатаном Гуррейро перед их вылетом в Лас-Вегас на американский этап «Гран-при».
Skate America — первый этап серии «Гран-при"-2019/20 пройдет с 18 по 20 октября в Лас-Вегасе.
Из Инстаграма Елизаветы Туктамышевой pic.twitter.com/gKgs2ZooOV— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) October 16, 2019
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