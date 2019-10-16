Туктамышева и Константинова готовятся к вылету в Лас-Вегас

Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева в своем Instagram поделилась фотографиями и видео со Станиславой Константиновой и танцорами Тиффани Загорски и Джонатаном Гуррейро перед их вылетом в Лас-Вегас на американский этап «Гран-при».

Skate America — первый этап серии «Гран-при"-2019/20 пройдет с 18 по 20 октября в Лас-Вегасе.