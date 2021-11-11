Туктамышева и Коляда пропустят турнир в Австрии по медицинским показаниям
16:19
Российские фигуристы Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда пропустят турнир в австрийском Граце, утверждает ТАСС.
Фигуристы пропустят соревнования по медицинским показаниям. Ранее стало известно, что Андрей Семененко пропустит турнир в Австрии из-за травмы.
Из россиян в Австрии выступят танцевальные пары Диана Дэвис и Глеб Смолкин, Екатерина Миронова и Евгений Устенко.
Турнир в Граце пройдет с 12 по 14 ноября.
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