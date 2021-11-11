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Туктамышева и Коляда пропустят турнир в Австрии по медицинским показаниям

16:19
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российские фигуристы Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда пропустят турнир в австрийском Граце, утверждает ТАСС.

Фигуристы пропустят соревнования по медицинским показаниям. Ранее стало известно, что Андрей Семененко пропустит турнир в Австрии из-за травмы.

Из россиян в Австрии выступят танцевальные пары Диана Дэвис и Глеб Смолкин, Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

Турнир в Граце пройдет с 12 по 14 ноября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12896861

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Иван Шитик все материалы автора
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