Туктамышева и Коляда пропустят турнир в Австрии по медицинским показаниям

Российские фигуристы Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда пропустят турнир в австрийском Граце, утверждает ТАСС.

Фигуристы пропустят соревнования по медицинским показаниям. Ранее стало известно, что Андрей Семененко пропустит турнир в Австрии из-за травмы.

Из россиян в Австрии выступят танцевальные пары Диана Дэвис и Глеб Смолкин, Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

Турнир в Граце пройдет с 12 по 14 ноября.