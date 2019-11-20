Туктамышева и ее нежный макияж. Как вам?
12:47
Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева опубликовала в своем Instagram новую фотографию.
Фигуристка стала третьей на этапах серии «Гран-при» в США и Китае и практически не имеет шансов на попадаение в Финал серии. До декабрьского чемпионата страны в Красноярске Туктамышева планирует выступить на на турнире серии «челленджер» в Загребе (Хорватия) с 4 по 7 декабря.
Из Инстаграма Елизаветы Туктамышевой pic.twitter.com/Km3Lefsa03— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) November 20, 2019
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