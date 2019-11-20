Туктамышева и ее нежный макияж. Как вам?

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева опубликовала в своем Instagram новую фотографию.

Фигуристка стала третьей на этапах серии «Гран-при» в США и Китае и практически не имеет шансов на попадаение в Финал серии. До декабрьского чемпионата страны в Красноярске Туктамышева планирует выступить на на турнире серии «челленджер» в Загребе (Хорватия) с 4 по 7 декабря.