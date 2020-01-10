Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков отметил, что прошлогодний показательный номер Елизаветы Туктамышевой с раздеванием в образе стюардессы можно было бы сделать более аккуратно.

— Туктамышева хорошо хайпанула, еще как! — цитирует sport.business-gazeta Железнякова. — Но везде должна быть мера, культуру и эстетику никто не отменял. В данном случае она немного перешла грань. Можно поставить программу даже про путану или стриптизершу, но сделать это аккуратно, искусно, не переходя границы.

Лиза молодец, что своим номером заставила говорить о себе почти весь мир. Самая идея хорошая, но хореографу при постановке номера стоило объяснить Туктамышевой как элегантнее его исполнить, чтобы это было стильно.