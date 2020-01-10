«Туктамышева хорошо хайпанула, но немного перешла грань». Хореограф группы Тутберидзе — о номере с раздеванием
Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков отметил, что прошлогодний показательный номер Елизаветы Туктамышевой с раздеванием в образе стюардессы можно было бы сделать более аккуратно.
— Туктамышева хорошо хайпанула, еще как! — цитирует sport.business-gazeta Железнякова. — Но везде должна быть мера, культуру и эстетику никто не отменял. В данном случае она немного перешла грань. Можно поставить программу даже про путану или стриптизершу, но сделать это аккуратно, искусно, не переходя границы.
Лиза молодец, что своим номером заставила говорить о себе почти весь мир. Самая идея хорошая, но хореографу при постановке номера стоило объяснить Туктамышевой как элегантнее его исполнить, чтобы это было стильно.