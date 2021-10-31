Туктамышева: «Хорошо чувствую свою программу, кайфую и от музыки, и от того, что делаю»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своих впечатлениях от произвольной программы на этапе «Гран-при» в Канаде.

«Когда я услышала музыку по предложению Никиты Михайлова, была под впечатлением. Мне кажется, мы попали в точку. Я хорошо чувствую свою программу. Кайфую от того, что я делаю и от музыки, под которую выступаю. Надеюсь, зрители чувствуют то настроение, которое я передаю на льду. Это важно, чтобы болельщики получали эмоции после прокатов», — сказала на пресс-конференции Туктамышева.

По итогам этапа «Гран-при» в Канаде Туктамышева набрала 232,88 балла по сумме двух программ и заняла второе место, уступив лишь своей соотечественнице Камиле Валиевой (265,08).