Туктамышева: «Хочу кушать салаты и пить шампанское, а не вот это вот все!»
Туктамышева поделилась фото из аэропорта и пожаловалась, что не может нормально отпраздновать Новый год
16:05
Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева выложила фотографию из аэропорта на следующий день после Нового года.
Спортсменка поделилась фото багажа и пожаловалась на то, что не может провести праздник так, как ей хочется.
«Хочу кушать салаты и пить шампанское! А не вот это вот все», — написала спортсменка в сторис своего Instagram-аккаунта.
Сторис Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram
На минувшем чемпионате России Туктамышева заняла седьмое место и не смогла попасть в основной состав сборной страны на чемпионат Европы, который пройдет в Таллине с 10 по 16 января. Туктамышева включена в список запасных на турнир.
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