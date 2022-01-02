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Туктамышева: «Хочу кушать салаты и пить шампанское, а не вот это вот все!»

Туктамышева поделилась фото из аэропорта и пожаловалась, что не может нормально отпраздновать Новый год
16:05
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева выложила фотографию из аэропорта на следующий день после Нового года.

Спортсменка поделилась фото багажа и пожаловалась на то, что не может провести праздник так, как ей хочется.

«Хочу кушать салаты и пить шампанское! А не вот это вот все», — написала спортсменка в сторис своего Instagram-аккаунта.

Сторис Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram
Сторис Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram

На минувшем чемпионате России Туктамышева заняла седьмое место и не смогла попасть в основной состав сборной страны на чемпионат Европы, который пройдет в Таллине с 10 по 16 января. Туктамышева включена в список запасных на турнир.

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Иван Торопцев все материалы автора
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