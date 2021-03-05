Туктамышева хочет выступить в «Ледниковом периоде» с исполнителем песни про розовое вино Федуком

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева призналась, что хотела бы выступить в шоу «Ледниковый период» на Первом канале в паре с российским певцом Федором Инсаровым (Федуком) или Александром Палем.

«Наверное, мне было бы интересно познакомиться с Александром Палем и Федуком. Было бы здорово, если бы их позвали на лед. Попробовать себя в роли ведущей? Я положительно отношусь к любому опыту. И если меня позовут, то я с удовольствием соглашусь. Я в принципе комфортно чувствую себя перед камерой», — цитирует «Чепмпионат» Туктамышеву.

Напомним, 7 марта Первый канал покажет гала-концерт шоу «Ледниковый период».

Ранее, 5 марта, фигуристка призналась, что ее цель на будущее — попасть на Олимпиаду в Пекине, которая состоится в 2021 году.