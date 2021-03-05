Туктамышева хочет выступить в «Ледниковом периоде» с исполнителем песни про розовое вино Федуком
Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева призналась, что хотела бы выступить в шоу «Ледниковый период» на Первом канале в паре с российским певцом Федором Инсаровым (Федуком) или Александром Палем.
«Наверное, мне было бы интересно познакомиться с Александром Палем и Федуком. Было бы здорово, если бы их позвали на лед. Попробовать себя в роли ведущей? Я положительно отношусь к любому опыту. И если меня позовут, то я с удовольствием соглашусь. Я в принципе комфортно чувствую себя перед камерой», — цитирует «Чепмпионат» Туктамышеву.
Напомним, 7 марта Первый канал покажет гала-концерт шоу «Ледниковый период».
Ранее, 5 марта, фигуристка призналась, что ее цель на будущее — попасть на Олимпиаду в Пекине, которая состоится в 2021 году.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/figureskating/news-4285773-tuktamysheva-rasskazala-s-kem-hotela-by-vystupit-v-pare-na-lednikovom-periode.html
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