Туктамышева готовится к чемпионату России в Новогорске
16:54
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева в своем официальном Instagram поделилась своей фотографией без макияжа из центра олимпийской подготовки в Новогорске.
Ближайшим стартом для 23-летней Туктамышевой должен стать чемпионат страны в Красноярске, который пройдет с 24 по 29 декабря. Короткую программу на турнире женщины представят 27 декабря в 15.30 по московскому времени.
Из Инстаграма Елизаветы Туктамышевой pic.twitter.com/jtpLA8lDPu— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) December 21, 2019
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