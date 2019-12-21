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Туктамышева готовится к чемпионату России в Новогорске

16:54
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Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева в своем официальном Instagram поделилась своей фотографией без макияжа из центра олимпийской подготовки в Новогорске.

Ближайшим стартом для 23-летней Туктамышевой должен стать чемпионат страны в Красноярске, который пройдет с 24 по 29 декабря. Короткую программу на турнире женщины представят 27 декабря в 15.30 по московскому времени.

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