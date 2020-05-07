Туктамышева готова к откровенным фотосессиям

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, поступали ли ей предложения об откровенных съемках в журналах.

С учетом снятия кофточки, не было ли предложений об откровенных съемках в том же Playboy или еще где-то?

— Нет, не было, кстати (смеется). Меня MAXIM пару раз цитировал, но на этом все закончилось.

— То есть мы можем сейчас сказать, что Елизавета Туктамышева открыта к предложениям, и если серьезный глянец готов организовать серьезную фотосессию, то вэлком?

— Я бы согласилась, — цитирует фигуристку РИА «Новости». — Для меня это красиво. То, что я вижу в журналах MAXIM, я просто подписана в Instagram, для меня это красиво. Там показано красивое тело, красивые женщины.

Сделать красиво, но не пошло. Например, в каком-то красивом нижнем белье. Мы же не говорим, что обязательно нужно встать голой и все, на обложку журнала.