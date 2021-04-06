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Туктамышева: «Глейхенгауз — прекрасный хореограф, если у него будет желание, мы с ним прекрасно поработаем»

21:13
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, которая выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве, рассказала о готовности поработать с хореографом Даниилом Глейхенгаузом.

— Как пригласили на шоу? Все шло через Алексея Николаевича Мишина. На свое шоу, если такое будет, готова пригласить представителей команды Тутберидзе, я за то, чтобы выступали лучшие фигуристы страны.

— Даниил Глейхенгауз поставил к шоу программу Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. А если вам предложит?

— Даниил — прекрасный хореограф, почему нет. Если у него будет желание, мы с ним прекрасно поработаем.

(Дмитрий Кузнецов)

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