Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Фигурное катание

Туктамышева дважды упала в короткой программе на тренировке

15:52
Теги:

Двукратная чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева не очень удачно исполнила короткую программу на открытой тренировке в четверг, упав дважды, сообщает «Фонтанка».

Исполнить произвольную программу под The Hot Sardines «Caravan», поставленную известным канадским хореографом Ше-Линн Бурн, фигуристке после наставлений тренера Алексея Мишина удалось более удачно.

Напомним, что 7-8 сентября в Москве пройдут контрольные прокаты фигуристов сборной России. В «Лужниках» выступят Алина Загитова, Евгения Медведева, Туктамышева, Александра Трусова и другие фигуристки.

Дополнительная информация

https://www.fontanka.ru/2019/08/23/063/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир