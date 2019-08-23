Туктамышева дважды упала в короткой программе на тренировке

Двукратная чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева не очень удачно исполнила короткую программу на открытой тренировке в четверг, упав дважды, сообщает «Фонтанка».

Исполнить произвольную программу под The Hot Sardines «Caravan», поставленную известным канадским хореографом Ше-Линн Бурн, фигуристке после наставлений тренера Алексея Мишина удалось более удачно.

Напомним, что 7-8 сентября в Москве пройдут контрольные прокаты фигуристов сборной России. В «Лужниках» выступят Алина Загитова, Евгения Медведева, Туктамышева, Александра Трусова и другие фигуристки.