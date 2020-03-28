Туктамышева дала совет, как провести вынужденную паузу в связи с коронавирусом
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как она проводит время после распространения коронавируса. Ранее стало известно, что она рассталась с фигуристом Андреем Лазукиным.
«Невозможно остаться в стороне сами знаете от какой темы, — написала фигуристка в Instagram. — Я живу по принципу «находить положительное в любой ситуации», поэтому мой план на ближайшее время — это действительно сделать то, на что никогда не хватало времени.
Читаю, смотрю фильмы (да иногда не самые умные, но смешные и позитивные) и позволяю себе просто подумать. Верю, что любой продуктивной идее нужно время и теперь оно пришло. В моей голове столько всего интересного, очень надеюсь скоро воплотить все придуманное в жизнь. Ребят, просто посвятите время себе! Всем хорошего настроения".
Невозможно остаться в стороне сами знаете от какой темы. Я живу по принципу «находить положительное в любой ситуации», поэтому мой план на ближайшее время — это действительно сделать то, на что никогда не хватало времени. ? Читаю, смотрю фильмы (да иногда не самые умные, но смешные и позитивные) и позволяю себе просто подумать. ? Верю, что любой продуктивной идее нужно время и теперь оно пришло. В моей голове столько всего интересного, очень надеюсь скоро воплотить все придуманное в жизнь ?? ? Ребят, просто посвятите время себе! Всем хорошего настроения ? ? It is certainly impossible to stay clear of so wide spoken topic. ? My lifestyle principle is to find positive in any happened situation. ? That's why my plan for the near future is to truly do what was undone due to the lack of time. ? I read books, watch movies (well, not always very smart, but funny and positive) and let myself just to think around. I believe that any productive idea needs its time. And now the time comes. ? There are plenty interesting ideas in my head and I hope to bring them to life soon. ?? ? Guys, just devote some time to yourselves. Good mood to all of you! ?
Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 601 478 человек. Умерших — 27 862, выздоровевших — 131 826. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.
Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется
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