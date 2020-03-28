Туктамышева дала совет, как провести вынужденную паузу в связи с коронавирусом

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как она проводит время после распространения коронавируса. Ранее стало известно, что она рассталась с фигуристом Андреем Лазукиным.

«Невозможно остаться в стороне сами знаете от какой темы, — написала фигуристка в Instagram. — Я живу по принципу «находить положительное в любой ситуации», поэтому мой план на ближайшее время — это действительно сделать то, на что никогда не хватало времени.

Читаю, смотрю фильмы (да иногда не самые умные, но смешные и позитивные) и позволяю себе просто подумать. Верю, что любой продуктивной идее нужно время и теперь оно пришло. В моей голове столько всего интересного, очень надеюсь скоро воплотить все придуманное в жизнь. Ребят, просто посвятите время себе! Всем хорошего настроения".

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 601 478 человек. Умерших — 27 862, выздоровевших — 131 826. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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