Туктамышева чисто исполнила короткую программу на этапе Кубка Санкт-Петербурга

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева чисто исполнила короткую программу на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга.

Фигуристка без помарок сделала тройной аксель, каскад из тройных флипа и тулупа, а также тройной лутц в самом конце программы. Туктамышева, как и сообщала ранее в интервью «СЭ», исполняла короткую программу под «Drumming Song» — первоначальную композицию к ней.

Произвольные программы фигуристки покажут 27 сентября с 10.00 до 11.30.