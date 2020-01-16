Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Туктамышева будет комментировать чемпионат Европы по фигурному катанию на Первом канале

15:39
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Теги:

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева рассказала, что будет комментировать чемпионат Европы по фигурному катанию на Первом канале.

На следующей неделе спорсменка отправится в Грац, где с 22 по 26 января пройдет чемпионат Европы.

— Да, буду, — ответила Туктамышева на вопрос, действительно ли она будет комментировать чемпионат Европы для Первого канала.

В женском одиночном катании Россию на чемпионате Европы представят медалистки национального первенства Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова. Туктамышева заняла на чемпионате России четвертое место и стала первой запасной.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200116/1563500245.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир