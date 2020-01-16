Туктамышева будет комментировать чемпионат Европы по фигурному катанию на Первом канале
15:39
Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева рассказала, что будет комментировать чемпионат Европы по фигурному катанию на Первом канале.
На следующей неделе спорсменка отправится в Грац, где с 22 по 26 января пройдет чемпионат Европы.
— Да, буду, — ответила Туктамышева на вопрос, действительно ли она будет комментировать чемпионат Европы для Первого канала.
В женском одиночном катании Россию на чемпионате Европы представят медалистки национального первенства Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова. Туктамышева заняла на чемпионате России четвертое место и стала первой запасной.
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