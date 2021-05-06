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Туктамышева рассказала о том, что редко бывает на свиданиях

6 мая 2021, 20:48
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своей личной жизни. Она отметила, что редко бывает на свиданиях.

— Сейчас моя жизнь скорее «фигурнокатательная»: проекты, интервью. Но меня все устраивает. На свиданиях я бываю очень редко. Почти никогда. Я встречалась с Андреем Лазукиным. И у нас всё пошло с дружбы, и свидания уже были неактуальны, когда мы начали встречаться.

Конфетно-букетного периода не было — и я к этому спокойно отношусь, важнее то, как ты чувствуешь себя рядом с человеком. Запоминающихся свиданий у меня нет. Мне приятнее просто пойти в ресторан, посидеть, поболтать — это считается свиданием? (смеется) — сказала Туктамышева в интервью на YouTube канале «СЭ».

24-летняя Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы, победительница командного чемпионата мира, серебряный призер чемпионата мира, бронзовый призер чемпионата Европы. (Анастасия Рацкевич)

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