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Сегодня, 20:30

Трусову не пустили на встречу с фанатами во время Кубка Первого канала

Иван Шитик
Корреспондент
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Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Призера Олимпиады-2022 Александру Трусову не пустили на встречу с болельщиками, которую она хотела провести во время Кубка Первого канала на «ЦСКА Арене» в Москве.

«Меня туда не пустили», — рассказала спортсменка в соцсетях.

Тем не менее, она смогла организовать импровизированную встречу с болельщиками.

«Я сегодня на «ЦСКА Арене». Все, кто хочет сфотографироваться и взять автограф, подходите к сектору 210. Жду вас в зоне, где продается мой мерч!» — написала Трусова.

Напомним, Трусова не участвует в этом году на Кубке первого канала.

Александра Трусова
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