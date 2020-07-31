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Трусова, Жилина, Косторная. Все фигуристки, которые перешли от Тутберидзе к Плющенко

18:05
Этери Тутберидзе, Александра Трусова и Евгений Плющенко. Фото "СЭ"
Этери Тутберидзе, Александра Трусова и Евгений Плющенко. Фото "СЭ"

В последнее время становится все больше и больше трансферов в направлении академии Евгения Плющенко из группы Этери Тутберидзе.

В пятницу, 31 июля, стало известно об еще одном громком переходе — тренироваться к двукратному олимпийскому чемпиону пришла и чемпионка Европы Алена Косторная. Вспомним фигуристов, которые ушли от Тутберидзе к Плющенко.

1) Анастасия Тараканова

2) Софья Титова

4) Александра Трусова

5) Николай Колесников

6) Дарья Усачева

7) Даниил Самсонов

8) Вероника Жилина

9) Арина Парсегова

10) Алена Косторная

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