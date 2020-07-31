Трусова, Жилина, Косторная. Все фигуристки, которые перешли от Тутберидзе к Плющенко
18:05
В последнее время становится все больше и больше трансферов в направлении академии Евгения Плющенко из группы Этери Тутберидзе.
В пятницу, 31 июля, стало известно об еще одном громком переходе — тренироваться к двукратному олимпийскому чемпиону пришла и чемпионка Европы Алена Косторная. Вспомним фигуристов, которые ушли от Тутберидзе к Плющенко.
1) Анастасия Тараканова
2) Софья Титова
4) Александра Трусова
5) Николай Колесников
6) Дарья Усачева
7) Даниил Самсонов
8) Вероника Жилина
9) Арина Парсегова
10) Алена Косторная
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