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Трусова заявила, что продолжает работать над тройным акселем

14:30
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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, над какими элементами она работала на сборах.

— На сборах в Новогорске мы как всегда серьезно работали над всеми составляющими фигурного катания: качественным исполнением технических элементов, скольжением, подачей программ, — рассказала «СЭ» Александра. — Конечно, будут и четверные, и сложные каскады. Но про сами постановки и контент ничего не буду говорить, уже скоро все увидите сами. Тройной аксель? Я работала над ним и продолжаю это делать. (Екатерина Беспалова)

Полностью интервью Александры Трусовой читайте на сайте «СЭ».

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