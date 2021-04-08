Трусова заявила, что никогда не слышала о применении гормонов в группе Тутберидзе
Российская фигуристка Александра Трусова в интервью «Радио Комсомольская Правда» прокомментировала слухи о применении специальных препаратов в группе Этери Тутбердзе, а также рассказала о своей диете.
— Недавно читала, что один американский журналист написал, что в группе Тутберидзе специально принимают препараты, которые замедляют развитие женского организма. Вы об этом слышали?
— Нет, никогда не слышала ничего такого.
— Вы наверняка читаете, что многие думают, что вы какие-то абсолютно ограниченные в еде, сидящие на жесткой диете девочки. Это же не так?
— Я, во-первых, не читаю интернет, не читаю комментарии. Родители мне всегда говорили: ешь, что хочешь, это твое дело. Я ем все, что хочу, особенно утром. Вечером, перед сном стараюсь поменьше есть или не все подряд, только что-то определенное.
— А что определенное на ночь можно есть?
— Я кусок мяса с овощами ем, что-то типа такого.
— Есть люди, которые просто не поправляются. Вы не поправляетесь?
— Поправляюсь, но не сильно. И в основном, когда расту, постепенно.
Американский журналист Дейв Лиз в конце марта написал о применении гормонов в комментариях к выпуску подкаста с олимпийской чемпионкой Меган Дюамель. Блокаторы гормонов используются, чтобы замедлить взросление, развитие тела и наступление пубертата.
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