Трусова заявила, что никогда не слышала о применении гормонов в группе Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова в интервью «Радио Комсомольская Правда» прокомментировала слухи о применении специальных препаратов в группе Этери Тутбердзе, а также рассказала о своей диете.

— Недавно читала, что один американский журналист написал, что в группе Тутберидзе специально принимают препараты, которые замедляют развитие женского организма. Вы об этом слышали?

— Нет, никогда не слышала ничего такого.

— Вы наверняка читаете, что многие думают, что вы какие-то абсолютно ограниченные в еде, сидящие на жесткой диете девочки. Это же не так?

— Я, во-первых, не читаю интернет, не читаю комментарии. Родители мне всегда говорили: ешь, что хочешь, это твое дело. Я ем все, что хочу, особенно утром. Вечером, перед сном стараюсь поменьше есть или не все подряд, только что-то определенное.

— А что определенное на ночь можно есть?

— Я кусок мяса с овощами ем, что-то типа такого.

— Есть люди, которые просто не поправляются. Вы не поправляетесь?

— Поправляюсь, но не сильно. И в основном, когда расту, постепенно.

Американский журналист Дейв Лиз в конце марта написал о применении гормонов в комментариях к выпуску подкаста с олимпийской чемпионкой Меган Дюамель. Блокаторы гормонов используются, чтобы замедлить взросление, развитие тела и наступление пубертата.