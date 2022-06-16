Трусова заявила, что не жалеет о своей эмоциональной реакции на серебро Олимпиады в Пекине

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свою эмоциональную реакцию на результаты Олимпиады-2022 в Пекине.

— Извини за такой вопрос, но многим запомнился твой эмоциональный выпад после произвольной программы. Не жалеешь об этом?

— О том, что я так выражала свои эмоции?

— Да.

— Не жалею. Один раз я заплакала на чемпионате России. После чего болельщики попросили меня больше не плакать, потому что они плачут сами. С тех пор, независимо от выступлений, я старалась скрывать эмоции, продолжать улыбаться, ничего не показывать. Но на Олимпиаде это было выше моих возможностей. И я не могла по-другому.

— Держишь обиду на тех журналистов, которые тебя сняли в такой момент?

— Я просила не снимать меня, хотела уйти оттуда и просила об этом. Но меня не выпускали из этой комнаты даже в раздевалку. Только на лед, на награждение. И все. Но камеры были везде. Я пыталась уйти за эту комнату, уйти вообще куда угодно. Пыталась уйти, когда катали другие фигуристки, когда меня просили дать интервью. Но мне некуда было деться. Уйти я просто не могла.

Конечно, я не собиралась плакать на людях. Так получилось, потому что никуда нельзя было уйти. Я не хотела, чтобы это снимали, и просила этого не делать. Но, что было, то было, — приводит слова Трусовой Sport24.

Трусова расплакалась после оглашения результатов турнира одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Золото выиграла Анна Щербакова, а Трусова стала второй.