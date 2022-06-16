Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 21:16

Трусова — о реакции на серебро Олимпиады: «Я не хотела, чтобы это снимали, и просила этого не делать»

Трусова заявила, что не жалеет о своей эмоциональной реакции на серебро Олимпиады в Пекине
Читать «СЭ» в

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свою эмоциональную реакцию на результаты Олимпиады-2022 в Пекине.

— Извини за такой вопрос, но многим запомнился твой эмоциональный выпад после произвольной программы. Не жалеешь об этом?
— О том, что я так выражала свои эмоции?

— Да.
— Не жалею. Один раз я заплакала на чемпионате России. После чего болельщики попросили меня больше не плакать, потому что они плачут сами. С тех пор, независимо от выступлений, я старалась скрывать эмоции, продолжать улыбаться, ничего не показывать. Но на Олимпиаде это было выше моих возможностей. И я не могла по-другому.

— Держишь обиду на тех журналистов, которые тебя сняли в такой момент?
— Я просила не снимать меня, хотела уйти оттуда и просила об этом. Но меня не выпускали из этой комнаты даже в раздевалку. Только на лед, на награждение. И все. Но камеры были везде. Я пыталась уйти за эту комнату, уйти вообще куда угодно. Пыталась уйти, когда катали другие фигуристки, когда меня просили дать интервью. Но мне некуда было деться. Уйти я просто не могла.

Конечно, я не собиралась плакать на людях. Так получилось, потому что никуда нельзя было уйти. Я не хотела, чтобы это снимали, и просила этого не делать. Но, что было, то было, — приводит слова Трусовой Sport24.

Трусова расплакалась после оглашения результатов турнира одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Золото выиграла Анна Щербакова, а Трусова стала второй.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-06-16-aleksandra-trusova-intervyu-ob-olimpiade-trusova-lichnaya-zhizn-mark-kondratyuk-trusova-slezy-v-pekine-trusova-detstvo-v-ryazani-budushcheye-smena-grazhdanstva
Фигурное катание
Александра Трусова
0
Читайте также
«Ваши ожидания — ваши проблемы»: виноват Аршавин или его сделали жертвой?
«Кто круче актер – я или Исмаилов? Мы не актеры!». Владимир Минеев — о съемках в фильме «Бультерьер», смывающейся туту и следующем сопернике
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Трусова об отношениях с Кондратюком: «Не собирались скрывать, но нас фотографировали каждый раз, когда были вместе»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости