Трусова выступит в новом платье в короткой программе на этапе «Гран-при» в США
21:45
Российская фигуристка Александра Трусова выступит в новом платье в короткой программе на этапе «Гран-при» в США.
Спортсменка вышла на тренировку перед соревнованиями в платье черно-красного цвета. Фото появилось в Instagram-аккаунте teamtrusova_official.
В этом сезоне Трусова выступает в короткой программе в образе мексиканской художницы Фриды Кало под саундтрек из одноименного фильма.
Короткая программа у женщин состоится в ночь с 23 на 24 октября. Начало — в 1:30 по московскому времени.
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