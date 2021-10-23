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Трусова выступит в новом платье в короткой программе на этапе «Гран-при» в США

21:45
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Российская фигуристка Александра Трусова выступит в новом платье в короткой программе на этапе «Гран-при» в США.

Спортсменка вышла на тренировку перед соревнованиями в платье черно-красного цвета. Фото появилось в Instagram-аккаунте teamtrusova_official.

В этом сезоне Трусова выступает в короткой программе в образе мексиканской художницы Фриды Кало под саундтрек из одноименного фильма.

Короткая программа у женщин состоится в ночь с 23 на 24 октября. Начало — в 1:30 по московскому времени.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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