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Трусова выступит на турнире в США в сентябре

21:58
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Российская фигуристка Александра Трусова выступит на международном турнире U.S. International Classic в США, сообщает US Figure Skating Zone.

Также там выступит российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Соревнования пройдут в Норвуде (штат Массачусетс) с 15 по 18 сентября.

17-летняя Трусова является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы, а также двукратной чемпионкой мира среди юниоров.

18-летняя Диана Дэвис — дочь известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. 21-летний Глеб Смолкин — сын актера Бориса Смолкина. Сезон-2021/22 станет для пары первым на взрослом уровне.

Дополнительная информация:

https://usfigureskatingfanzone.com/news/2021/8/26/athlete-ticket-information-announced-for-2021-us-international-figure-skating-classic.aspx

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Екатерина Савостина все материалы автора

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