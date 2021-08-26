Трусова выступит на турнире в США в сентябре
Российская фигуристка Александра Трусова выступит на международном турнире U.S. International Classic в США, сообщает US Figure Skating Zone.
Также там выступит российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Соревнования пройдут в Норвуде (штат Массачусетс) с 15 по 18 сентября.
17-летняя Трусова является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы, а также двукратной чемпионкой мира среди юниоров.
18-летняя Диана Дэвис — дочь известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. 21-летний Глеб Смолкин — сын актера Бориса Смолкина. Сезон-2021/22 станет для пары первым на взрослом уровне.
Дополнительная информация:
https://usfigureskatingfanzone.com/news/2021/8/26/athlete-ticket-information-announced-for-2021-us-international-figure-skating-classic.aspx
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