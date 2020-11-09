На этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани женщины представили произвольные программы. Лучше всех выступила Александра Трусова, которая получила за свой прокат 171,21 балла.

Второй стала Алена Косторная, которая получила 148,16 балла. Майя Хромых (135,83 балла) показала третий результат.

Трусова стала победительницей этапа Кубка в Казани. В итоге она набрала 248,63 балла, у Косторной — 226,31, у Хромых — 212,72 балла.

Фигурное катание

Казань

Кубок России

4-й этап

Женщины

Произвольная программа

1. Александра Трусова — 171,21

2. Алена Косторная — 148,16

3. Майя Хромых — 135,83

4. Софья Самодурова — 130,03

5. Ксения Цибинова — 127,65

6. Валерия Шульская — 127,41

Итог

1. Александра Трусова — 248,63

2. Алена Косторная — 226,31

3. Майя Хромых — 212,72

4. Софья Самодурова — 197,19

5. Елизавета Нугуманова — 190,05

6. Ксения Цибинова — 189,98