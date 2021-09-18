Трусова выиграла короткую программу на турнире в США

Российская фигуристка Александра Трусова показала лучший результат в короткой программе на U.S. International Classic в Норвуде. Она набрала 74.75 балла несмотря на то, что упала с тройного акселя.

Второй идет Ен Чон Пак из Кореи, которая за свое выступление получила 71.07 балла. Замыкает тройку американка Габриэла Иццо, набравшая 63.93 балла.

Напомним, 17-летняя Трусова является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы, а также двукратной чемпионкой мира среди юниоров.