Трусова выиграла короткую программу на турнире в Словакии

Россиянка Александра Трусова показала лучший результат в короткой программе на Мемориале Ондрея Непелы. Она на 12,52 балла опережает Ким Ха Ныль из Кореи. Еще одна представительница России Станислава Константинова идет пятой, а Мария Сотскова — десятой.

Соревнования проходят в Словакии.

Братислава (Словакия)

Мемориал Ондрея Непелы

Женщины

Короткая программа

1. Александра Трусова (Россия) — 74,91

2. Ким Ха Ныль (Корея) — 62,59

3. Лара Гутманн (Италия) — 62,41

4. Каори Сакамото (Япония) — 59,97

5. Станислава Константинова (Россия) — 58,19

6. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 56,40...

10. Мария Сотскова (Россия) — 48,93