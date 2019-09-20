Трусова выиграла короткую программу на турнире в Словакии
18:00
Россиянка Александра Трусова показала лучший результат в короткой программе на Мемориале Ондрея Непелы. Она на 12,52 балла опережает Ким Ха Ныль из Кореи. Еще одна представительница России Станислава Константинова идет пятой, а Мария Сотскова — десятой.
Соревнования проходят в Словакии.
Братислава (Словакия)
Мемориал Ондрея Непелы
Женщины
Короткая программа
1. Александра Трусова (Россия) — 74,91
2. Ким Ха Ныль (Корея) — 62,59
3. Лара Гутманн (Италия) — 62,41
4. Каори Сакамото (Япония) — 59,97
5. Станислава Константинова (Россия) — 58,19
6. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 56,40...
10. Мария Сотскова (Россия) — 48,93
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