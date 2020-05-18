«Трусова все равно завершит в 17 лет, у Плющенко или у Тутберидзе». Прогноз чемпиона мира

Чемпион мира по фигурному катанию Сергей Шахрай в интервью «СЭ» прокомментировал переход Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. По его словам, Трусова не сможет долго выступать у нового тренера:

— Переход Трусовой или перепалка Родниной и Тарасовой на фоне нынешних проблем — ерунда. Люди болеют, врачам не платят деньги, которые они заработали. Это несоизмеримо важнее. Трусова, простите, что у Тутберидзе, что у Плющенко, все равно докатается до 17 лет и уйдет. Разве что десять Плющенко или Жуков у бортика поставить, и то не факт, что поможет. Статистика и опыт это подсказывают. (Дмитрий Кузнецов)

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