Трусова вернется на лед спустя девять дней после родов

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что намерена вернуться к тренировкам на льду в пятницу, 15 августа.

6 августа 21-летняя спортсменка и ее муж Макар Игнатов стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Михаил.

«Мама и Макар помогают мне всю неделю, но у меня все равно ощущение, что я ничего не успеваю. Адаптироваться к режиму Миши сложно, но я стараюсь. Иногда даже получается немного поспать! Но все же я понемногу привыкаю к нашему новому ритму жизни. Уже завтра я возвращаюсь на лед!» — написала Трусова в своем Telegram-канале.

Трусова является серебряным призером Олимпиады 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира-2021, также на ее счету серебро (2022) и бронза (2020) чемпионата Европы. 25-летний Игнатов — серебряный призер чемпионата России 2021 года.