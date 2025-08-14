Фигурное катание
14 августа, 20:31

Трусова вернется на лед спустя девять дней после родов

Алина Савинова

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что намерена вернуться к тренировкам на льду в пятницу, 15 августа.

6 августа 21-летняя спортсменка и ее муж Макар Игнатов стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Михаил.

«Мама и Макар помогают мне всю неделю, но у меня все равно ощущение, что я ничего не успеваю. Адаптироваться к режиму Миши сложно, но я стараюсь. Иногда даже получается немного поспать! Но все же я понемногу привыкаю к нашему новому ритму жизни. Уже завтра я возвращаюсь на лед!» — написала Трусова в своем Telegram-канале.

Александра Трусова и&nbsp;Макар Игнатов.

Трусова является серебряным призером Олимпиады 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира-2021, также на ее счету серебро (2022) и бронза (2020) чемпионата Европы. 25-летний Игнатов — серебряный призер чемпионата России 2021 года.

  • Мендель

    И на сороковой тоже надо бы.

    15.08.2025

  • Vitalick

    Отпад новость

    15.08.2025

  • Jubmoj

    Все мы рады за нее. Думаю, это не столь важная новость для страны

    14.08.2025

  • Valekka

    Выходные три дня объявили в стране? Также помпезно качали роды Родниной.До сих пор помню её слова :" Я благодарна САМОЙ ПОСЛЕДНЕЙ УБОРЩИЦЕ......!"

    14.08.2025

    • Александра и Макар Игнатовы назвали сына Михаилом

    Пропустившие прошлый сезон Артемьева и Брюханов получат допуск к соревнованиям

    Takayama

