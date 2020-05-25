Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании среди юниоров Александра Трусова снова попала в Книгу рекордов Гиннесса. Российская фигуристка включена в новое издание как первая в истории женского катания исполнительница четверного флипа.

Трусова исполнила этот элемент 7 декабря в финале «Гран-при» в Турине.

В 2019 году Трусова уже попала в Книгу рекордов Гиннесса за первые исполнения четверного тулупа и четверного лутца.