Трусова установила два мировых рекорда

Российская фигуристка Александра Трусова на «Гран-при Канады» установила два мировых рекорда — в произвольной программе (166,62), а также по сумме (241,02).

15-летняя спортсменка в прокате по мотивам «Игры престолов» набрала 100 балов за технику. Трусова чисто исполнила три четверных прыжка: четверной лутц, каскад четверной тулуп + тройной тулуп, каскад четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов, но при этом упала с четверного сальхова.

Предыдущие достижения также принадлежали Трусовой: 163,78 за произвольную программу и 238,69 в сумме. Они были установлены на предсезонном турнире «Мемориал Ондрея Непелы».