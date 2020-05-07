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Трусова ушла от Тутберидзе по личным причинам? Отвечает отец фигуристки

18:41
Александра Трусова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Отец Александры Трусовой Вячеслав в разговоре с корреспондентом «СЭ» пояснил, что информация о переходе фигуристки, распространяемая якобы от ее лица, является недостоверной. Ранее в социальной сети Вконтакте от лица Александры был написан пост о том, что она якобы ушла из группы Этери Тутберидзе по личным причинам.

— Эта страница — фейк. Вообще не понимаю, кто там от ее лица что распространяет и кто на это ссылается. Официальной информации не будет до того, как все подтвердит федерация, по своим правилам. Давайте уважать процедуры. Вокруг Саши много негатива в соцсетях, ее имя пытаются использовать, часто нечестным образом, такие попытки уже были. Будем с этим разбираться, — сказал Трусов по телефону. (Дмитрий Кузнецов)

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