Трусова ушла от Тутберидзе по личным причинам? Отвечает отец фигуристки

Отец Александры Трусовой Вячеслав в разговоре с корреспондентом «СЭ» пояснил, что информация о переходе фигуристки, распространяемая якобы от ее лица, является недостоверной. Ранее в социальной сети Вконтакте от лица Александры был написан пост о том, что она якобы ушла из группы Этери Тутберидзе по личным причинам.

— Эта страница — фейк. Вообще не понимаю, кто там от ее лица что распространяет и кто на это ссылается. Официальной информации не будет до того, как все подтвердит федерация, по своим правилам. Давайте уважать процедуры. Вокруг Саши много негатива в соцсетях, ее имя пытаются использовать, часто нечестным образом, такие попытки уже были. Будем с этим разбираться, — сказал Трусов по телефону. (Дмитрий Кузнецов)