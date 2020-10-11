Трусова упала с каскада лутц-риттбергер в произвольной программе на этапе Кубка России

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова с падением исполнила произвольную программу на этапе Кубка России в Москве.

16-летняя фигуристка едва удержалась на ногах в начале проката, делая четверной лутц, затем исполнила каскад четверной тулуп+тройной тулуп, затем одиночный четверной тулуп, двойной аксель, упала с каскада тройной лутц+тройной риттбергер , но сделала каскад тройной лутц+ойлер+тройной сальхов, тройной лутц.

Она набрала 164,82 балла и 240,59 в сумме и занимает промежуточное первое место.