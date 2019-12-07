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Трусова первой в истории сделала четверной флип. И упала с четверного тулупа

7 декабря 2019, 23:25
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Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова первой в истории среди женщин исполнила четверной флип. При этом она допустила падение в произвольной программе в финале «Гран-при».

15-летняя спортсменка начала прокат с четверного флипа, затем сделала бабочку на четверном сальхове. Далее она исполнила четверной лутц, каскад двойной аксель+тройной тулуп, каскад четверной тулуп+ойлер+тройной сальхов. Затем Трусова упала с четверного тулупа, но сделала каскад тройной лутц+тулуп.

Она набрала за свой прокат 161,73 балла и занимает промежуточное первое место.

Онлайн-трансляция финала «Гран-при» — здесь

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