Трусова первой в истории сделала четверной флип. И упала с четверного тулупа

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова первой в истории среди женщин исполнила четверной флип. При этом она допустила падение в произвольной программе в финале «Гран-при».

15-летняя спортсменка начала прокат с четверного флипа, затем сделала бабочку на четверном сальхове. Далее она исполнила четверной лутц, каскад двойной аксель+тройной тулуп, каскад четверной тулуп+ойлер+тройной сальхов. Затем Трусова упала с четверного тулупа, но сделала каскад тройной лутц+тулуп.

Она набрала за свой прокат 161,73 балла и занимает промежуточное первое место.

Онлайн-трансляция финала «Гран-при» — здесь