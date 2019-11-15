Трусова упала при выполнении сальхова на тренировке на этапе «Гран-при» в Москве

Российская фигуристка Александра Трусова упала при попытке сделать сальхов в четыре оборота на тренировке перед стартом на этапе «Гран-при» в Москве, информирует ТАСС.

15-летняя Трусова чисто выполнила прогон короткой программы, после чего на разминке упала при выполнении четверного сальхова. 19-летние россиянки Евгения Медведева и Станислава Константинова провели тренировки без падений.

Короткая программа в женском одиночном катании пройдет в пятницу, начало — 18.30.