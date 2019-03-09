Трусова стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров, Щербакова - вторая

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла чемпионат мира-2019 по фигурному катанию среди юниоров.

14-летняя обедительница первенства России-2019 и чемпионка мира-2018 среди юниоров исполнила в произвольной программе три четверных прыжка: первый из них у нее совсем не получился - фигуристка упала с четверного лутца. Затем она выполнила четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом, а потом еще один четверной тулуп. Она получила за свой прокат 150,40 балла и набрала в сумме 222,89.

Второе место заняла еще одна россиянка - Анна Щербакова. Она исполнила один четверной прыжок в произвольной программе - четверной лутц, в котором допустила ошибку на выезде. Остальные прыжковые элементы фигуристка сделала без помарок. Она получила прозвольную программу 147,08 балла и 219,94 в сумме.

Тройку сильнейших замкнула американка Тинь Цуй (194,41). Еще одна российская фигуристка Ксения Синицына, которая заменила на турнире Алену Косторную, стала четвертой (188,84).

Загреб (Хорватия)

Юниорский чемпионат мира

Женщины

Произвольная программа

1. Александра Трусова (Россия) - 150,40

2. Анна Щербакова (Россия) - 147,08

3. Тинь Цуй (США) - 126,72

4. Юна Сирайва (Япония) - 123,38

5. Юй Йонг (Корея) - 123,20

6. Ксения Синицына (Россия) - 122,32

Итог

1. Александра Трусова (Россия) - 222,89

2. Анна Щербакова (Россия) - 219,94

3. Тинь Цуй (США) - 194,41

4. Ксения Синицына (Россия) - 188,84

5. Юна Сирайва (Япония) - 185,46

6. Юй Йонг (Корея) - 178,82

Фигурное катание: материалы, новости, расписание и результаты соревнований // Видеотрансляции чемпионата мира-2019 по фигурному катанию среди юниоров