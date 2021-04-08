Российская фигуристка Александра Трусова в интервью «Радио Комсомольская Правда» рассказала о конкуренции школ Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко, а также объяснила, чьей идеей было сменить тренера.

- Что вы думаете о конкуренции школ Тутберидзе и Плющенко? Объясните, в чем самая главная разница?

— Ну, не знаю, чтобы прямо очень разные... Примерно все у всех одинаковое, только бывают упражнения какие-то новые, которых еще не знаешь... Примерно все равно все делают одно и то же.

- То есть, на том уровне, где Плющенко и Тутберидзе, особых изменений нет, когда ты меняешь тренера?

— Мне кажется, что в Москве все примерно одинаковые.

- А перейти в академию Плющенко была папина идея?

— Мы всегда принимаем совместные решения и всегда последнее слово за мной.

- Если говорить о Жене и Этери в эмоциональном плане, как ощущалась почва под ногами, когда вы были у Этери, и сейчас, когда вы у Жени? И как на эту почву влияют ваши результаты? Насколько тренер влияет на уверенность спортсмена?

— Я считаю, что как бы спортсмен должен сам настраиваться, уметь настраивать себя, не важно, какой тренер. Но очень, конечно, по-разному. Считаю, что Этери Георгиевна поспокойнее ведет себя на соревнованиях, Евгений Викторович — нет. Он старается всю свою энергию передать и очень всегда эмоциональный такой. Ну, в принципе, он и на тренировках такой.

16-летняя Трусова занимается в группе Евгения Плющенко, до этого тренером фигуристки была Этери Тутберидзе. Она является бронзовым призером чемпионата Европы и мира, также спортсменка заняла третье место в финале серии «Гран-при».