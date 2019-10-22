Заслуженный тренер России Инна Гончаренко стала гостьей «СЭ» и в большом интервью в числе прочего отметила, что Александра Трусова вероятнее всего сможет сохранить четверные прыжки и после взросления.

Cаша хочет прыгать сама и не боится этого. А если человек хочет, значит, он может. Считаю, что Трусова способна выучить все четверные прыжки. Вопрос только в том, насколько быстро их нужно будет осваивать и вставлять в программы. Пока того, что есть — достаточно.

— А получится ли удержать это все после взросления?

— У всех его граница разная. Важно ведь успеть наработать по максимуму до этого момента, так как помимо мозговой памяти есть еще и мышечная, которой можно помочь. Все что делается ею сейчас — это в плюс, ее организм уже будет настроен на сложные прыжки. Думаю, что с большой долей вероятности Трусова удержит свои четверные. (Екатерина Беспалова)

Полностью интервью Гончаренко