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Трусова собирается сделать 4 четверных прыжка в произвольной программе на Кубке России в Казани

12:37
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что собирается исполнить тройной аксель в которокой программе и четыре четверных прыжка в произвольной программе на этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани.

«Я хотела сделать все прыжки, всегда хотела вставлять больше прыжков в программу, — сказала в интервью Первому каналу Трусова. — Сейчас я работаю над этим. Мне действительно нравится кататься. Я такого не чувствовала никогда, реально чувствую, как меняется скольжение».

4-й этап Кубка России в Казани пройдет с 8 по 12 ноября.

Дополнительная информация:

https://www.1tv.ru/n/396346

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