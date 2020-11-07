Трусова собирается сделать 4 четверных прыжка в произвольной программе на Кубке России в Казани

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что собирается исполнить тройной аксель в которокой программе и четыре четверных прыжка в произвольной программе на этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани.

«Я хотела сделать все прыжки, всегда хотела вставлять больше прыжков в программу, — сказала в интервью Первому каналу Трусова. — Сейчас я работаю над этим. Мне действительно нравится кататься. Я такого не чувствовала никогда, реально чувствую, как меняется скольжение».

4-й этап Кубка России в Казани пройдет с 8 по 12 ноября.