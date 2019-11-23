Трусова сделала тройной аксель на тренировке

Тренер Этери Тутберидзе опубликовала в своем Instagram видео с тренировки, на котором ее ученица 15-летняя Александра Трусова приземляет тройной аксель.

— Готовимся к Финалу «Гран-при», — подписала видео Тутберидзе, сопроводив его хештегом «Так интереснее».

Трусова стала победительницей этапов серии в США и России. На соревнованиях она исполняла только четверные тулуп, сальхов и лутц сольно и в каскадах. Финал серии состоится с 5 по 8 декабря в Турине.